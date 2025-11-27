 Aller au contenu principal
Dijon : deux détenus s'évadent de prison en sciant les barreaux de leur cellule

information fournie par AFP Video 27/11/2025 à 15:31

Deux détenus se sont évadés dans la nuit de mercredi à jeudi de la vétuste prison de Dijon après avoir eu raison des barreaux de leur cellule avec une simple lame de scie à métaux puis en utilisant des draps.

2

