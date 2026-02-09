Deux militantes franco-israéliennes, visées par un mandat d'amener de la justice française pour "complicité de génocide", ont dénoncé dimanche "un procès politique".
Deux Franco-Israéliennes visées par la justice pour "complicité de génocide"
