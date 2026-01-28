Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi soir qu'Israël allait désormais se concentrer sur deux missions: "désarmer le Hamas et démilitariser Gaza", au lendemain du retour de la dernière dépouille d'otage du 7-Octobre.
"Désarmer le Hamas et démilitariser Gaza" nouvelles priorités de Netanyahu
