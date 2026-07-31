Une semaine après l’explosion meurtrière de la distillerie Montebello en Guadeloupe, des zones d'ombre persistent. Le bilan est de deux morts et l'enquête se poursuit. Entre un rapport alertant sur des anomalies avant le drame et la polémique autour d'une cagnotte lancée par l’entreprise, les familles et les syndicats réclament des réponses. Le récit de Nicolas Suire avec nos équipes sur place.
Des zones d'ombre persistent après l'explosion de la distillerie Montebello en Guadeloupe
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