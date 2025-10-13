Des véhicules de la Croix-Rouge circulent dans la ville de Gaza alors que le Hamas a remis les sept premiers des 20 otages israéliens survivants aux représentants de la Croix-Rouge, selon l'armée israélienne, dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu à Gaza.
