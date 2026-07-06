Des vagues puissantes s'abattent sur les côtes de Guam à l'approche du super typhon Bavi. Le cyclone tropical devrait atteindre l'île américaine lundi 6 juillet au petit matin, avec des vents de 260 km/h — équivalents à un ouragan de catégorie 5 — et des rafales pouvant atteindre 315 km/h. IMAGES
Des vagues s'abattent sur les côtes de Guam à l'approche du super typhon Bavi
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