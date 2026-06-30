Le département de la Charente-Maritime a lancé un projet de sauvegarde du Fort Boyard il y a deux ans. Victime des éléments, notamment des fortes vagues de l'Atlantique et du temps qui passe, le fort était en mauvais état. Plusieurs parties menaçaient de s'effondrer.
Des travaux titanesques pour sauver le Fort Boyard
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