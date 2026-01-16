 Aller au contenu principal
Des sociétés cotées généreuses avec leurs actionnaires en 2026 ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 16/01/2026 à 14:05

Focus sur les entreprises européennes qui, malgré des bénéfices stagnants en 2025, s’apprêtent à verser près de 454 milliards d’euros de dividendes, en hausse de 4 %. Fidélisation légitime des actionnaires ou déconnexion avec la réalité économique ? Les dividendes restent‑ils un moteur essentiel de la performance boursière ? Et que penser du salarié‑actionnaire, exposé à un double risque ? Réponse avec Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à ESCP Business School et Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama "On va pas se fâcher" du 16 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

