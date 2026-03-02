Avec l'embrasement au Moyen-Orient, l'économie mondiale est chahutée

information fournie par France 24 • 02/03/2026 à 23:18

Les bombardements qui secouent le Moyen-Orient depuis samedi ont des effets immédiats sur l'économie globale. Gaz et pétrole, largement produits dans la région, voient leurs cours grimper, jusqu'à 50% de hausse pour Dutch TFF, référence européenne du gaz, et des barils de pétrole qui flirtent avec les 80$. Ces augmentations s'expliquent aussi bien par les bombardements sur les infrastructures d'hydrocarbures que par le blocage des navires pétroliers dans le détroit d'Ormuz, bordé au nord par l'Iran et surveillé par les Gardiens de la révolution. Un baril de pétrole sur cinq dans le monde transite habituellement par cet étroite bande de mer entre la péninsule arabique et l'Iran. Ces navires doivent désormais opérer des détours mais le canal de Suez, qui ouvre les portes de la Méditerranée, n'est pas une meilleure option. Là, ce sont les responsables houthistes du Yémen, armés par Téhéran, qui ont prévenu que "les premières frappes auraient lieu prochainement".

Mais l'espace aérien est lui aussi compromis, de nombreux avions annulés, laissant des milliers de touristes sans solution de rapatriement alors que les voisins de l'Iran sont visés par les missiles et les drones du régime de Téhéran. L'industrie du tourisme souffre donc elle aussi.

Quant aux bourses européennes et asiatiques, elles ont franchement reculé ce lundi. Wall Street s'en sortait mieux à la clôture mais si les cours de l'or noir restent hauts, cela devrait se concrétiser par une hausse des produits de consommation qui en dépendent, par une reprise de l'inflation et éventuellement des taux directeurs des banques centrales revus à la hausse. La durée et l'intensité du conflit détermineront la puissance de l'effet domino dans l'économie globale.