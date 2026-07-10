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La tapisserie de Bayeux est arrivée à Londres pour un prêt historique

information fournie par AFP Video 10/07/2026 à 18:03

La tapisserie de Bayeux est arrivée dans la nuit de jeudi à vendredi au British Museum de Londres auquel elle est prêtée pendant un an, à l'issue d'un transfert historique et sous haute surveillance pour cette fragile oeuvre du XIe siècle.

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