La tapisserie de Bayeux est arrivée dans la nuit de jeudi à vendredi au British Museum de Londres auquel elle est prêtée pendant un an, à l'issue d'un transfert historique et sous haute surveillance pour cette fragile oeuvre du XIe siècle.
La tapisserie de Bayeux est arrivée à Londres pour un prêt historique
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