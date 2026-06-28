Des panneaux arborant le drapeau libanais et le slogan "Le Liban d’abord" apparaissent en partie brûlés, le long de la route vers l’aéroport de Beyrouth, près du bastion du Hezbollah dans la banlieue sud de la ville. Ces panneaux avaient été installés pour remplacer des affiches remerciant l’Iran, sur fond de tensions autour de l’accord-cadre du Liban avec Israël. Le Hezbollah s'est fermement opposé à l'accord de paix entre les deux pays, techniquement en état de guerre depuis des décennies. IMAGES
Des panneaux "Le Liban d'abord" vandalisés à Beyrouth après l’accord USA–Israël–Liban
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