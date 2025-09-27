"Le discours de Netanyahu est une persistance dans le mépris des lois et normes internationales", déclare un habitant de Ramallah, en Cisjordanie, au lendemain du discours de Benjamin Netanyahu à l'ONU.
Des Palestiniens de Cisjordanie réagissent au discours de Netanyahu à l'ONU
