De la fumée s'élève après une frappe israélienne sur le village de Sohmor, dans le sud du Liban. Ces frappes interviennent une semaine après que l'armée libanaise a déclaré avoir achevé le désarmement du Hezbollah au sud du fleuve Litani, à quelque 30 km de la frontière avec Israël, conformément à l'accord de cessez-le-feu.
Des nuages de fumée s'élèvent après une frappe israélienne sur un village du sud du Liban
