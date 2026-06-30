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Des milliers de Sud-Africains défilent pour exiger le départ des sans-papiers

information fournie par France 24 30/06/2026 à 22:29

Des milliers de Sud-Africains ont manifesté mardi pour exiger le départ des sans-papiers, une mobilisation marquée par la chute mortelle d'un étranger et l'annonce de milliers de départs, après des semaines de campagne aux accents xénophobes.

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