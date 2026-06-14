Des milliers de manifestants se rassemblent sur les rives du lac Léman, en Suisse, pour manifester à la veille du sommet du G7 à Évian, en France.
Des milliers de personnes manifestent à Genève à la veille du sommet annuel du G7
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