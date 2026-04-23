La polémique ne faiblit pas en RD Congo autour de l'accueil de ressortissants de pays tiers expulsés des États-Unis. Un premier groupe de migrants sud-américains est déjà à Kinshasa.
Des migrants sud-américains envoyés en RD Congo
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