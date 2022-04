Des marchés qui intègrent désormais une possible élection de Marine Le Pen ?

information fournie par Ecorama • 07/04/2022 à 14:10

L'écart de taux d'intérêt entre la dette souveraine française et allemande a augmenté ces dernières heures : est-ce une preuve que les marchés commencent à considérer plus sérieusement une possible victoire de Marine Le Pen ? L'analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 7 avril 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com