Des partisans du gouvernement vénézuélien manifestent à Caracas contre le déploiement naval des États-Unis dans les Caraïbes, près du pays sud-américain. Les Etats-Unis ont déployé huit navires de guerre au prétexte de combattre le trafic de drogue. Le président vénézuélien Nicolas Maduro considère cette manœuvre comme une "menace". IMAGES
Des manifestants pro-Maduro défilent contre le déploiement américain dans les Caraïbes
