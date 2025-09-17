À Gonesse, sous les trajectoires aériennes de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, les riverains déplorent un trafic aérien incessant, de jour comme de nuit.
Autour de l'aéroport de Roissy, les riverains victimes de la pollution sonore
