Des manifestants à Caracas revendiquent une amnistie totale au Venezuela

information fournie par AFP Video 03/02/2026 à 20:31

Des manifestants à Caracas réclament une amnistie totale au Venezuela. La présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a annoncé une amnistie générale, qui devrait être adoptée par l’Assemblée nationale cette semaine.

Venezuela
L'offre BoursoBank