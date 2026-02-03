Des manifestants à Caracas revendiquent une amnistie totale au Venezuela

Des manifestants à Caracas réclament une amnistie totale au Venezuela. La présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a annoncé une amnistie générale, qui devrait être adoptée par l’Assemblée nationale cette semaine.
