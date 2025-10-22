 Aller au contenu principal
Des Israéliens fêtent l'arrivée d'un ex-otage de Gaza dans une colonie de Cisjordanie

information fournie par AFP Video 22/10/2025 à 13:01

Souriant mais amaigri, l'ex-otage israélien Avinatan Or a été accueilli mardi au domicile de ses parents dans la colonie de Shiloh en Cisjordanie où ils étaient des milliers à l'acclamer, une semaine après sa libération de Gaza.

Proche orient
