Souriant mais amaigri, l'ex-otage israélien Avinatan Or a été accueilli mardi au domicile de ses parents dans la colonie de Shiloh en Cisjordanie où ils étaient des milliers à l'acclamer, une semaine après sa libération de Gaza.
Des Israéliens fêtent l'arrivée d'un ex-otage de Gaza dans une colonie de Cisjordanie
