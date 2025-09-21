Des images prises depuis le sud d'Israël montrent des colonnes importantes de fumée s'élevant au nord de la bande de Gaza, alors que l'armée israélienne poursuit sa campagne terrestre et aérienne à Gaza-ville, la plus importante ville du territoire palestinien. IMAGES
Des colonnes de fumée au-dessus du nord de Gaza lors d'opérations militaires israéliennes
