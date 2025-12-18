Des agriculteurs chantent l’hymne national français face aux policiers antiémeute lors d’une manifestation d’agriculteurs à Bruxelles contre l’accord commercial prévu par l’UE avec le bloc sud-américain Mercosur. IMAGES
Des agriculteurs chantent l’hymne français lors d'une manifestation à Bruxelles
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro