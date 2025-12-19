Des actions de protestation, conduites par la Coordination rurale du Tarn-et-Garonne (CR82), ont marqué la nuit à Montauban, avec notamment du sang animal déversé sur la préfecture.
Des agriculteurs aspergent la préfecture de Montauban de sang animal
