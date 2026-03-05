Des Afghans fuyant la guerre au Moyen-Orient quittaient l'Iran jeudi pour retourner dans leur pays, en passant par le poste-frontière d’Islam Qala. "Les attaques sont très violentes", raconte à l’AFP un Afghan de retour au pays.
Des Afghans fuyant la guerre au Moyen-Orient quittent l'Iran
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro