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Derrière l'image : comment les groupes armés colombiens recrutent les jeunes sur TikTok

information fournie par France 24 26/06/2026 à 17:48

En Colombie, où le conflit armé s’est intensifié ces dernières années, les publications qui font la promotion des groupes armés se multiplient sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. L’objectif : attirer de nouvelles recrues, en particulier des jeunes. Dans cette chronique "Derrière l’image", Chloé Lauvergnier, journaliste à la rédaction des Observateurs de France 24, revient sur les rouages de cette nouvelle forme de recrutement.

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