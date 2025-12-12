"À ce stade, (...) l'abattage total est la meilleure solution" face à la dermatose des bovins, affirme le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, dans un contexte de colère grandissante d'éleveurs contre la stratégie d'euthanasie de troupeaux jusqu'ici déployée et qui réclament une généralisation de la vaccination. SONORE
Dermatose: "l'abattage total est la meilleure solution", affirme la FNSEA
