Des éleveurs de Haute-Savoie, l'un des premiers foyers de dermatose nodulaire bovine au début de l'été 2025, réagissent à la situation dans le sud-ouest, tout en exprimant leur "empathie" avec les éleveurs touchés.
Dermatose: en Haute-Savoie, "on a une épée de Damoclès sur la tête" (éleveur)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro