Des élèves d'un lycée agricole se réunissent sur un rond-point à Carcassonne pour dénoncer les abattages imposés par le ministère de l'Agriculture dans le cadre de la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui touche certains bovins. IMAGES
Dermatose: des élèves d'un lycée agricole manifestent à Carcassone
