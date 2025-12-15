Plusieurs dizaines de tracteurs circulent dans les rues de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), alors que l'abattage d'un troupeau entier de bovins au premier cas de dermatose nodulaire contagieuse dans le Sud-Ouest alimente la colère agricole à travers le pays. IMAGES
Dermatose: des agriculteurs manifestent dans les rues de Boulogne-sur-Mer
