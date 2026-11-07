Des forces de l'ordre sont déployées dans les rues de Marseille, avec la présence de plusieurs Centaure, les véhicules blindés de la gendarmerie. Le dispositif de sécurité pour la nouvelle mobilisation sociale à l'appel d'organisations syndicales et de jeunesse ainsi que des gilets jaunes est "reconduit", avec 70.000 policiers et gendarmes mobilisés sur l'ensemble du territoire, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. IMAGES
Déploiement des forces de l'ordre à Marseille avant l'acte IV de la mobilisation
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