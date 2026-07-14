A la Une de la presse, ce mardi 24 juillet, les premières données officielles sur les décès provoqués par la deuxième vague de chaleur en Europe. La canicule, qui provoque aussi des incendies à-travers toute la France. Le projet de l’UE de limiter l’accès des mineurs aux réseaux sociaux. Deux projets signés Pete Hegseth et Marco Rubio. Et le match France/Espagne, ce soir, à Dallas, en demi-finales de la Coupe du monde de foot.
Demi-finales France/Espagne: "Dallas, ton univers impitoyable"
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