Démantèlement d'un camp de migrants à Mayotte

information fournie par France 24 24/10/2025 à 17:08

Une opération d'ampleur de lutte contre l'habitat indigne a eu lieu à Mayotte. Tout un quartier informel a été démantelé : le camp dit de Tsoundzou 2. Les migrants originaires d'Afrique de l'Est qui y vivaient ont assisté, impuissants, au spectacle des pelleteuses. Selon la préfecture, 400 d'entre eux se sont vus proposer des solutions d'hébergement d'urgence.

