Le ministre de l'Economie Roland Lescure déclare à propos du déficit public à 5,1 % du PIB au lieu des 5,4% prévu, que "ces résultats n'arrivent pas par hasard", tout en reconnaissant que pour 2026 "les incertitudes restent fortes", lors d'un point presse à Bercy. SONORE
Déficit à 5,1 % du PIB: "ces résultats n'arrivent pas par hasard" (Roland Lescure)
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