Que vont devenir les prisons que les Kurdes contrôlaient et où sont détenus des milliers de jihadistes ? On en parle avec Adel Bakawan, directeur de l'Institut Européen pour les Études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
Défaite des Kurdes en Syrie : la menace jihadiste ravivée ?
