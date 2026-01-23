 Aller au contenu principal
Défaite des Kurdes en Syrie : la menace jihadiste ravivée ?

information fournie par France 24 23/01/2026 à 23:44

Que vont devenir les prisons que les Kurdes contrôlaient et où sont détenus des milliers de jihadistes ? On en parle avec Adel Bakawan, directeur de l'Institut Européen pour les Études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Syrie

