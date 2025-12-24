Des secouristes interviennent dans le brouillard à proximité du site du crash d'avion en Turquie, dans lequel le tous les passagers sont morts, dont le chef d'état-major de l'armée libyenne Mohammed Al-Haddad et quatre de ses conseillers. L'avion s'est écrasé peu après le décollage de la capitale Ankara, et la boîte noire a été retrouvée, annonce le ministre turc de l'Intérieur.
Décès du chef d'état-major libyen: les secours sont près du site du crash d'avion
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro