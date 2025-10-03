Notre hommage à Jane Goodall, décédée à l'âge de 91 ans. Défenseuse infatigable de la nature, la chercheuse britannique continuait à parcourir le monde pour sensibiliser le public à la menace que représente le réchauffement climatique. L'équipe d'Actuelles l'avait rencontrée en 2023.
Décès de Jane Goodall : la justice sociale et environnementale chevillée au corps
