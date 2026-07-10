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Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980

information fournie par AFP Video 10/07/2026 à 18:02

La chanteuse britannique Bonnie Tyler, star des années 1980 à la crinière blonde et la voix rocailleuse, interprète du tube "Total Eclipse of the Heart", est décédée à l'âge de 75 ans, après une opération d'urgence en mai au Portugal où elle possédait une maison.

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