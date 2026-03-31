Décarboner par l’électrification de ses processus industriels

information fournie par Boursorama • 31/03/2026 à 16:33

Décarboner ses procédés industriels grâce à l'électrification : un enjeu concret pour de nombreuses entreprises. Avec Romain Labat, Directeur Smart Grids & Innovation chez Alpiq France , on décrypte les leviers techniques et les solutions qui permettent d'accélérer la transition tout en gagnant en performance.

Une réflexion que prolongera Antonin Cura, Directeur origination et vente PPA, en expliquant comment décarboner son approvisionnement en électricité via un PPA : ici .

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