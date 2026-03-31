Décarboner son approvisionnement en électricité via un PPA

information fournie par Boursorama • 31/03/2026 à 16:38

Décarboner son approvisionnement en électricité grâce à un PPA peut sembler technique au premier abord. Avec Antonin Cura, Directeur origination et vente PPA chez Alpiq France , on clarifie les principes, les bénéfices et les usages concrets de ces contrats qui permettent aux entreprises de sécuriser un approvisionnement bas-carbone.

Une démarche que Romain Labat, Directeur Smart Grids & Innovation chez Alpiq France, prolongera en expliquant comment valoriser ses flexibilités grâce aux services au réseau électrique : ici .

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