Décarboner son approvisionnement en électricité via un PPA

Décarboner son approvisionnement en électricité grâce à un PPA peut sembler technique au premier abord. Avec Antonin Cura, Directeur origination et vente PPA chez Alpiq France , on clarifie les principes, les bénéfices et les usages concrets de ces contrats qui permettent aux entreprises de sécuriser un approvisionnement bas-carbone.
Une démarche que Romain Labat, Directeur Smart Grids & Innovation chez Alpiq France, prolongera en expliquant comment valoriser ses flexibilités grâce aux services au réseau électrique : ici .
Envie d'en voir plus ? Toutes les vidéos de l'émission vous attendent sur la page Alpiq éclaire les pros .
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.