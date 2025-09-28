Des images prises du côté israélien de la frontière montrent une épaisse fumée s'élevant au-dessus de la bande de Gaza lors des opérations militaires israéliennes. Israël a intensifié son offensive sur le territoire palestinien ces dernières semaines, forçant des centaines de milliers de personnes à fuir.
De la fumée s'élève au-dessus de la bande de Gaza
