De la fumée s'élève au-dessus de la bande de Gaza, vue depuis le sud d'Israël, alors que l'armée israélienne poursuit son assaut aérien et terrestre intensif sur la ville de Gaza, dans sa tentative de s'en emparer. IMAGES
