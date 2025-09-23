Lors d’une conférence de presse dédiée à l’autisme, Donald Trump a accusé le paracétamol d’être responsable d’une hausse de cas de la maladie. Il a ainsi déconseillé aux femmes enceintes de prendre cet antalgique. Les "preuves" apportées par le président des Etats-Unis sont loin d'être concluantes et ses propos ont fait bondir nombre de scientifiques
Autisme et paracétamol : l'avis de "Docteur Trump"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro