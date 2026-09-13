De la fumée s'élève alors que l'armée israélienne bombarde le sud du Liban, près de Nabatieh, au lendemain d'une visite surprise du président libanais Joseph Aoun dans cette ville, au cours de laquelle il s'était engagé à obtenir le retrait israélien et à reconstruire la région. IMAGES
De la fumée s'élève après des bombardements israéliens sur le sud du Liban
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