De Kinshasa à Santiago en passant par Tokyo, des conducteurs réagissent à la flambée des prix des carburants générée par la guerre au Moyen-Orient.
De Kinshasa à Tokyo, réactions à la flambée des prix à la pompe
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