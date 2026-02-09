À Dakar, l'ONG américaine Black Girls Surf tente d'encourager les filles à retourner à l'école grâce au surf. Le programme "Surf Academy" allie sport et études.
Dans un village sénégalais, le surf pour inciter les filles à retourner à l'école
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro