Dans la forêt des Landes, de puissantes machines, qui abattent et débitent les pins comme des brindilles, s'engagent dans une course contre-la-montre pour éradiquer le nématode du pin.
Dans les Landes, le ballet des abatteuses pour éradiquer le ver tueur de pins
