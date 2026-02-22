Dans son camion garé dans la région de Kiev, Loïc Nervi pétrit la pâte avec énergie avant d'enfourner des dizaines de moules qui donneront le pain qu'il distribue aux Ukrainiens. Un moyen pour ce boulanger bénévole français de les soutenir dans un hiver particulièrement glacial.
Dans l'hiver glacial ukrainien, un boulanger français apporte du réconfort avec son pain
