Salim Kechiouche est l'invité de ce numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche !". Dans "L'enfant bélier" de la cinéaste belgo-roumaine Marta Bergman, il interprète un policier impliqué dans une bavure policière lors d’une interpellation de migrants. Ce film s’inspire d’une histoire vraie survenue en 2018, et en partie étouffée par les autorités belges.
Dans "L'enfant bélier", Salim Kechiouche joue un policier rongé par la culpabilité
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