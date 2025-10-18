Insultes, menaces, fake news, sextapes détournées : le cyberharcèlement des femmes africaines est un fléau aussi massif qu’invisible. La sociologue et réalisatrice Aché Ahmat Moustapha brise le silence dans son film « #Harcèlement 2.0 », véritable cri de révolte contre cette violence sexiste et systémique. Dans ce Focus du JTA, elle dénonce l’impunité, interroge les responsabilités des plateformes et raconte les luttes numériques de femmes qui refusent de disparaître du débat public.
Cyberharcèlement des femmes africaines : le cri d'alerte du film « Harcèlement 2.0 »
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro